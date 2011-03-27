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ÇARKIN, MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

27 Mart 2011 00:15

-ÇARKIN, MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - ''Susurluk'' davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gözaltında tutulduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Çarkın, son günlerde medyaya yansıyan açıklamalarının ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin, Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından sorgulandı. ''Şüpheli'' sıfatıyla savcıya ifade veren Çarkın, tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

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