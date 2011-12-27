Çarkın: İnsanları öldürürken çıkardıkları sesler aklımdan çıkmıyor

Hülya Karabağlı



T24- ANKARA



CHP Tunceli Milletvekili, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Hüseyin Aygün, Sincan F Tipi Cezaevi’nde 1990’lı yıllara damgasını vuran failli meçhul cinayetler konusunda Ayhan Çarkın’la 4 saatlik bir görüşme yaptı. “ Biz infaz timiydik. İşkenceleri biz yapmadık” diyen Çarkın, “Belli operasyonlarda örgütle işbirliği yapıldığını söylüyorlardı” dedi. Cinayetlerin kilit isimlerini kamuoyuna açıklamaması koşuluyla CHP’li Aygün’e verdi. Dönemin MGK üyelerinden başbakan, istihbarat örgütü ve emniyete uzanan yelpazede liste verdi. Mehmet Eymür, Mehmet Ağar üzerinde duran Çarkın, Mehmet Ağar’la ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı. Çarkın, “Benim vicdanım Mehmet Ağar kadar rahat değil” dedi.



“ Cumartesi Annelerinin yüzüne bakmak istiyorum” diyen Çarkın, şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bir daire başkanının Efeoğlu’nun gözaltına alınması ve işkenceyle öldürülmesine tanıklık ettiğini söyledi.





‘Çayları daha sıcacıktı’



Çarkın, Ayhan Efeoğlu, Hüsamettin Yaman, Soner Gül hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Efeoğlu’nun resmini hücresinin duvarına asan ve ‘adaşım’ diyerek her gün af dilediğini anlatan Çarkın, Hüsamettin yaman ve sonar Gül’ün in infazıyla ilgili, “ Polis katili dediler. Gittik, silahsız gençleri öldürdük. Odalarına girdim. Çayları hala sıcaktı”.



Çarkın, bir çok infazın ‘polis katili’ polis aracına bomba’ denilerek yaptırıldığını anlattı ve “Devlet emir verdi yaptık. Ben cezamı çekerim. Ama, bu emri verenlerden hesap sorulmayacak mı” dedi.





‘Yeşil yaşıyor’



‘ Yeşil’ kod adlı Mahmut yıldırım için, “ Yaşıyor. Devlet korumasında” diyen Çarkın, Muş ve Gaziantep’te bugüne kadar su yüzüne çıkmamış cinayetlere ilişkin bilgiler verdi. CHP’li Aygün’ün, Ayhan Çarkın’a ilişkin verdiği bilgiler ve değerlendirmeler şöyle:



GARSON KIZI TANIK OLUDĞU İÇİN ÖLDÜRDÜK: Perpa’da gaz bombasıyla etkisiz hale getirebileceğimiz bir şeyi infazla yaptık. Garson kızı da tanık olduğu için öldürdük.



MUŞ’TA SEKİZ KİŞİ: Ankara dışı eylemler yapıldı. Muş’ta sekiz kişi öldürüldü. 1994 kışında üç araçla bu operasyon yapıldı. Ben katılmadım ama operasyonu çok iyi biliyorum. Gaziantep’e iki araçla yirmi kişi gidildi. 60 yaşındaki bir kişiyi infaz edildi. .



TOPLUMDAN BEKLEDİĞİM DESTEK GELMEDİ: Toplumdan beklediğim gibi destek gelmedi. Tehdit almadım. Ama, dolaylı yollardan bir akıl sağlığı raporu almamı söyleyenler var.







“İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir müdür o anın tanığıdır”



“ Cumartesi Annelerinin yüzüne bakmak istiyorum”



“Yeşil yaşıyor. Devlet korumasında”



“ Benim vicdanım Mehmet Ağar gibi rahat değil”



“Belli operasyonlarda örgütle işbirliği yapıldığını söylüyorlardı”



“Polis aracına bomba koymuşlar’ denilerek infazlar yapıldı”



“Perpa’yı bir gaz bombasıyla etkisiz hale getirilebilirdik



“Arkada iz bırakmamak için garson kızı da öldürdük”



“ Ankara dışı infazlar yapıldı. Muş’ta 8 kişi öldürüldü”



“ Devlet emir verdi yaptık. Emir verenlerden hesap sorulmayacak mı ?”









