Çarkın: İnfazlardaki Uzi’ler Korkut Eken’den

T24 - 1994 yılında işlenen faili meçhullerle ilgili önemli itiraflarda bulunan eski özel harekâtçı Ayhan Çarkın, dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından açıklanan “ölüm listesi”nde isimleri bulunanların infazında kullanılan silahların nerede olduğu konusunda savcıya önemli bilgiler verdi.



Çarkın’ın Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında 4 haziranda verdiği ilk ifadesinde, infazlarda kullanılan Uzi marka silahların emekli Yarbay ve özel harekât polislerine eğitim veren Korkut Eken tarafından verildiğini söyledi. Çarkın, cinayetlerin tamamından bilgisi olduğunu iddia ettiği Mehmet Ağar’a ‘Amca’ diye hitap edildiğini ve infazlar öncesinde görev alan ekip arasında ‘Amca’nın haberi var’ şeklinde konuşmalar geçtiğini söyledi.

Amcanın haberi var



Çarkın’ın ifadesinde Ağar’a yönelik suçlamalar şöyle: “Yapılan infazların tamamından Korkut Eken, İbrahim Şahin ve Mehmet Ağar haberdardı. Hatta dönem görev yapan arkadaşlar infazlardan Başbakanın ve saydığım isimlerin bilgisinin olduğunu biliyorlardı. İnfazlarda görev alan ekip arasında zaman zaman ‘Amca’nın haberi var’ şeklinde konuşmalar geçiyordu. Buradaki ‘amca’ Mehmet Ağar’dı.”

Silahları Eken dağıttı



Taraf ’ın ulaştığı ifadede, Çarkın infazların ardından kaybolduğu iddia edilen silahlarla ilgili şunları söyledi: “Kayıp olduğu söylenen silahların Korkut Eken’de olduğunu düşünüyorum. Çünkü infazlarda kullanılan UZİ ve diğer marka silahların ekibe Eken tarafından dağıtıldığını biliyorum.”

Ev adresini DGM’den aldık



Çarkın, Ankara Toros sokakta gözaltına alındıktan sonra infaz edilen Avukat Faik Candan’ın öldürülmesi ile ilgili itiraflarında önemli bilgiler verdi. Candan’ın ev adresini dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde görev yapan askeri hâkim veya savcıdan alındığını iddia etti. “Faik Candan’a ait bir fotoğrafı Özel Harekât Daire Başkanlığında oturduğumuz sırada bana Ahmet Demirel gösterdi. Bu şahsın alınması için talimat verildiğini, talimatın da ‘İbrahim Şahin’in hatta ‘yukarının ağaların emri’ diyerek, Mehmet Ağar tarafından verildiğini söyledi. Bu konuda o dönem Ankara DGM’de görev yapan bir askeri hâkim ya da savcı olan Ülkü isimli bir kişiden yardım istendi. O da ‘barodan bir katalogdan adresini öğrenirsiniz’ dedi. Daha sonra bu şahsı Konya yolunda Ahmet Sakarya infaz etti.”

Mecit Baskın ‘number one’



Çarkın, savcılık ifadesinde Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın’ın öldürülmesinin ardından geçen konuşmaları da savcıya aktardı. Çarkın, “Baskın’ın infazından sonra Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu ile aramızda geçen konuşmada, Baskın için ‘number one’ (bir numara) en önemlisi bu kişiydi dediler. Baskın’ın adının MGK kararı ile hazırlanan ölüm listesinde yer aldığını ifade ettiler.

Vural dosyasında düğüm çözülecek



ANAP’lı Metin Vural cinayetinin Mesut Yılmaz’ın emriyle Abdullah Çatlı tarafından gerçekleştirildiğini iddia eden Ayhan Çarkın’ın ifadeleri üzerine Susurluk Araştırma Komisyonundaki ifadeler inceleniyor. Faili meçhullerle ilgili soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, Çarkın’ın ek ifadesinde verdiği bilgiler ışığında 17 yıldır faili meçhul olarak kalan Vural’ın ölümünü de mercek altına aldı. Savcılık, Mesut Yılmaz’ın 1996 yılında gerçekleşen Susurluk Kazası sonrasında TBMM Susurluk Araştırma Komisyona verdiği bilgileri yeniden inceleyecek.



Öte yandan, savcılık Vural’ın ailesinin de bilgisine başvuracak. Alınan bilgiye göre, savcılık 1994 yılında öldürülen Avukat Faik Candan, Yusuf Ekinci, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan’ın yakınlarının bilgisine başvuracak.



Metin Vural’ın öldürülmesi ile ilgili olarak kardeşi Taci Vural, çarpıcı iddialarda bulundu. Taci Vural, ağabeyi Metin Vural’ın öldürülme talimatını dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın verdiğini iddia etti.





