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ÇARKIN: GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK ANKARA (A.A)

05 Haziran 2011 21:27

-ÇARKIN: GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Avukat Yusuf Ekinci'nin 1994'te öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, Sincan Cezaevi'ne götürüldü. Polisler eşliğinde Ankara Adliyesinden çıkarılan Çarkın, bina önünde bekleyen basın mensuplarına, ''Adalet için herkes yardımcı olsun. Müdahiller herkes gelsin bana. Bütün dosyalar açılacak, bütün gerçekler ortaya çıkacak. Herkes müracaat etsin. Bütün herkesi yanıma bekliyorum'' diye seslendi. Daha sonra polis otomobiline bindirilen Çarkın, Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

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