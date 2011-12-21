Çarkın, faili meçhul cinayetlerle ilgili yer gösterecek

T24 - Eski MİT’çi Tarık Ümit’in öldürüldüğünü söyleyen eski Özel Harekat polisi Ayhan Çarkın’ın yer gösterme talebi kabul edildi.





Çarkın: Biz devlet için yaptığımızı biliyorduk ama devlet için değilmiş





Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Özel Harekat polis Ayhan Çarkın'a bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili yer gösterme işlemi yaptırılması talebini kabul etti.







Faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, dün ek ifadesine başvurduğu Çarkın'ın beyanları doğrultusunda, ''yer gösterme işlemi yaptırma'' izni için mahkemeye başvurmuştu.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği’nin kararında başvuruda, ''Çarkın'ın, 2 Mart 1995'te kabyolan ve bugüne kadar kendisinden haber alınamayan Tarık Ümit'in öldürüldüğü ve yerini gösterebileceği, yine Behçet Cantürk'ün İstanbul Fenerbahçe Orduevi önünden alınıp, Sapanca'da nerede ve nasıl öldürüldüğünü gösterebileceğine yönelik yer gösterme işlemi yapabileceğini bildirdiğinin'' yer aldığı ifade edildi.



Kararda, başvurunun 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun, ''kapalı ceza infaz kurumu dışına çıkma iznini'' düzenleyen 92/2. maddesindeki şartlara uygun olduğu kaydedilerek, kabulüne karar verildiği belirtildi.





Bir hafta dışarıda kalacak



Karara göre; Ayhan Çarkın, yarın 08.00'den itibaren 7 gün süreyle Ankara 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan, yer gösterme işlemi için çıkarılabilecek.



Çarkın'ın cezaevi dışında geçirdiği süre tutukluluğundan sayılacak.



Çarkın, cezaevinden çıkarılırken ve tekrar cezaevine dönerken, sağlık kontrolünden geçirilecek.





Cezaevinden basına konuştu



Gazetelere açıklamalarda bulunan Ayhan Çarkın, eski MİT’çi Tarık Ümit’in öldürüldüğünü söylemişti.



Çarkın, “Eğer isterlerse cesedin yerini söylerim, çıkartır DNA testi yaparlar” diye konuşmuştu.



