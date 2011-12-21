Çarkın faili meçhul cinayetlerle ilgili kroki çizmedi mi?

T24 - Eski Özel Harekât polisi Ayhan Çarkın’ın 26 Mart 2011 tarihinde alınan ifadesinde Tarık Ümit cinayetine ilişkin herhangi bir bilgi vermediği iddia edildi. Yaklaşık 10 saat savcı Hakan Karaali tarafından sorgulanan Çarkın’ın bütün söylediklerinin sorgu zaptına yazıldığı ancak ifadesinde herhangi bir cinayete ilişkin de kroki çizmediği söylendi.



Çarkın, faili meçhul cinayetlerle ilgili yer gösterecek





Çarkın: Biz devlet için yaptığımızı biliyorduk ama devlet için değilmiş







Ankara’da devam eden faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında dün üçüncü kez ifadesine başvurulan eski Özel Harekât polisi Ayhan Çarkın ifadesinde, 1996’da kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü iddia edilen MİT’çi Tarık Ümit’in infaz edildiği yere ilişkin bilgi verdiğini hatta cesedin yerini kroki çizerek İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali’ye verdiğini iddia etti.





DHA’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre Çarkın, İstanbul’daki ifadesininin hiçbir bölümünde iddia ettiği bilgileri vermedi. Çarkın 26 Mart 2011 tarihinde alınan ifadesinde Tarık Ümit cinayetinden bahsetmedi. Yaklaşık 10 saat savcı Hakan Karaali tarafından sorgulanan Çarkın’ın bütün söylediklerinin sorgu zaptına yazıldığı ancak ifadesinde herhangi bir cinayete ilişkin de kroki çizmediği belirtildi.



Çarkın’ın ifadesi doğrultusunda hazırlanan dosyanın, Ankara’da devam eden faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini belirten yetkililer, Çarkın’ın suçlamalarının doğru olmadığının kanıtının İstanbul’dan gönderilen dosyada olduğunu vurguladı.



Bir gazeteye yaptığı açıklamaların ardından gözaltına alınan Ayhan Çarkın, 26 Mart 2011’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Özel yetkili savcı Hakan Karaali tarafından sorgulanan Çarkın, yaklaşık 10 saatlik sorgusunun ardından tutukluma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ancak Çarkın, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet Karababa tarafından serbest bırakıldı.

Mahkeme Çarkın'a yer gösterme yaptırılmasını kabul etti



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayhan Çarkın'a, yer gösterme işlemi yaptırılması talebini kabul etti.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, dün ek ifadesine başvurduğu Çarkın'ın beyanları doğrultusunda, 'yer gösterme işlemi yaptırma' izni için mahkemeye başvurmuştu.



Nöbetçi hakimliğin kararında, başvuruda, 'Çarkın'ın, 2 Mart 1995'te kabyolan ve bugüne kadar kendisinden haber alınamayan Tarık Ümit'in öldürüldüğü ve yerini gösterebileceği, yine Behçet Cantürk'ün İstanbul Fenerbahçe Orduevi önünden alınıp, Sapanca'da nerede ve nasıl öldürüldüğünü gösterebileceğine yönelik yer gösterme işlemi yapabileceğini bildirdiğinin' yer aldığı ifade edildi.



Kararda, başvurunun 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun, 'kapalı ceza infaz kurumu dışına çıkma iznini' düzenleyen 92/2. maddesindeki şartlara uygun olduğu kaydedilerek, kabulüne karar verildiği belirtildi.



Karara göre, Çarkın, yarın 08.00'den itibaren 7 gün süreyle Ankara 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan, yer gösterme işlemi için çıkarılabilecek.







Çarkın'ın cezaevi dışında geçirdiği süre tutukluluğundan sayılacak.



Çarkın, cezaevinden çıkarılırken ve tekrar cezaevine dönerken, sağlık kontrolünden geçirilecek.





