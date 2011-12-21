Çarkın: Biz devlet için yaptığımızı biliyorduk ama devlet için değilmiş



T24- MİT’çi Tarık Ümit ve öğrenci Ayhan Efeoğlu’nun cesetlerinin yerine ilişkin krokiyi İstanbul’da savcıya verdiğini belirten eski Özel Harekâtçı Ayhan Çarkın, “Krokiyi çizdim, neden gitmediler?” dedi.





Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Ankara’da faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma kapsamında savcılıkta üçüncü kez ifade veren eski özel harekatçı Ayhan Çarkın, bir süre önce Taraf gazetesinde yayımlanan açıklamasında, MİT’çi Tarık Ümit ile ilgili, “Ben cesedinin gömüldüğü yeri gösteririm. DNA testi yapılır. Durum ortaya çıkar” demişti. Çarkın, 1992’de gözaltında kaybedilen 3 öğrencinin öldürüldüğünü, bunlardan Ayhan Efeoğlu’nu elleriyle gömdüğünü de belirterek, iddiaların soyut olduğunu gerekçe göstererek, soruşturma kapsamında tutuklanan 7 eski özel harekatçıyı tahliye eden mahkeme kararına tepki göstermişti.



Çarkın, “Yerleri göstereyim. Cesetlere DNA yapsınlar. O zaman ölümlerin somut olduğunu anlayıp, ifademi dikkate alırlar” demişti. Yedi eski özel harekâtçının tahliye edilmesinden sonra cezaevinde kalan Çarkın ile eski özel harekatçı Ercan Ersoy, dün adliyede ifade verdi. Ersoy, ifade verdikten sonra tekrar memur suçlarından tutuklu bulunanların tutulduğu Elmadağ Cezaevi’ne götürüldü. Genellikle terör suçlularının tutulduğu Sincan Kapalı Cezaevi’nde kalan Çarkın ise, Savcı Hakan Yüksel’e yaklaşık 2 saat ifade verdi. Edinilen gilgiye göre Çarkın ifadesinde özetle şu iddialarda bulundu:





‘Niye gitmediler?’



1996’da kaçırıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan MİT’çi Tarık Ümit ile kendi ellerimle gömdüğüm Ayhan Efeoğlu’nun infaz edildiği yerlere ilişkin çizdiği krokiyi şubatta İstanbul’da savcıya verdim. Krokiyi çizdim neden gidip bakmadılar? (Çarkın’ın bu ifadesi üzerine aradan geçen 10 ay sonra dün harekete geçildi. Savcı Hakan Yüksel’in, Çarkın’ın Ümit ve Efeoğlu’nun infaz edildiği yerleri göstermesi için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.)





‘Ekibin başı: Ağar’



-1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerden dolayı vicdanım sızlıyor. Bunların ortaya çıkması lazım. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar kesinlikle bu işin içinde, elebaşı. Gerçekleri söylemiyor. Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün bir süre önce verdiği ifadede gerçekleri dolaylı anlatmış. Kendisini kurtarmak için bilgiyi vermemiştir. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın faili meçhul cinayetlerden bilgisi vardı. Bu işin içinde. Eski Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin de ekibin başı.





‘Başbakanlar biliyordu’



-Eski başbakanlar Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller’in emniyet içindeki yapılanmadan bilgisi vardı. Çiller’in eşi Özer Çiller de bu durumu kullandı. Özer Çiller götürücüdür.

-Ömer Lütfü Topal kumarhanelerinin ele geçirilmesi için infaz edildi. Biz devlet için yaptığımızı biliyorduk ama devlet için değilmiş. Faili meçhul cinayetler Kürt baronlarını tasfiye hareketiydi. Bu tasfiye hareketi içinde yer alanlar kendilerini baronlaştırıp, para trafiğini ele geçirdi.





Karataş’ı gördüm



-Dev-Sol ve devamında DHKP-C lideri olan Dursun Karataş polisle işbirliği yaptı. Kendisini İstanbul’da gördüm.

-‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım çok güçlüydü. Biz onun yanında hiçiz. Çok güçlü bir ekibi vardı. Onlar bizden çok güçlüydü.

-Faili meçhul cinayetlerle ilgili süreç Gündem Gazetesi’nin 16 yıl önce bombalanmasıyla başladı. Hakim Akman Akyürek’in ölüm olayı da kuşkuluydu, çözülemedi. (Akman Akyürek, 1997’de Susurluk ve Faili Meçhul Cinayetler Araştırma Komisyonu ’nda raportör olarak görev yaptığı sırada Ankara’dan İstanbul’a gelirken Maslak’ta bir kaza sonucu hayatını kaybetti.)





‘Çok önemli kara kutu gibi’



Ayhan Çarkın’ı cezaevinde ziyaret etmek isteyen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’e Adalet Bakanlığı’ndan izin çıktı. Aygün, 26 Aralık Pazartesi günü Sincan Cezaevi’nde Çarkın ile görüşecek. Aygün, “Çok önemli, kara kutu gibi biri. Ben cesurca bildiklerini anlatması isteyeceğim. Anlattıklarına inandığımızı, değer verdiğimizi, korkmadan sonuna kadar gitmesini isteyeceğim. Geçmişle yüzleşmek için bu gibi cesur insanlara ihtiyaç var” dedi.







