Çarkın: 91 cinayetten emniyetin de devletin de haberi var

T24 - 5 faili meçhul cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan eski özel harekâtçı Ayhan Çarkın, savcıya verdiği ek ifadede yeni cinayetlere ilişkin ipuçları verdi. Ömer Lütfü Topal’ın öldürülmesi olayı nedeniyle gözaltına alındığında “iki şahsın kendisine 91 tane cinayeti saydığını” belirten Çarkın, “Bundan haberimiz var dediler. O sorguda şunu anladım ki işlenen tüm cinayetlerden Emniyet’in ve devletin haberi bulunuyormuş” dedi. Çarkın, öldürülen MİT Ajanı Tarık Ümit’in özel harekâtçılar Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu tarafından “alındığını” ilk kez açıkladı.





Çarkın’ın ifadelerine Cumhuriyet gazetesine ulaştı. Çarkın’ın, ANAP Keskin ilçe başkanı “Metin Vural’ın alınmasını Abdullah Çatlı’dan Mesut Yılmaz’ın istediğine” yönelik iddiası sorgu tutanağına da aynen girdi. Ancak Çarkın, bu bilgiyi Oğuz Yorulmaz’dan duyduğunu söyledi.



2.5 saatlik sorguda Çarkın şunları anlattı:



Sevgililerini öldürüyorlardı: O dönemler bu işler zıvanadan çıkmıştı. Bu birimde çalışan kişiler bazı özel şahsi işlerini de bu kapsamda hallediyorlardı. Mesela bazı bu birimde görevli insanlar sorun yaşayan sevgililerini öldürüyorlardı. Daire başkanı İbrahim Şahin İstanbul’a geldiğinde Topkapı Otel’de kaldığında Rus sevgililerinin eline Uzi marka silahları verip fotoğraf çektiriyordu.



Semih Sueri her şeyi biliyor: Semih Sueri isimli şahısa ulaşıldığı zaman çok detaylı bilgilere ulaşılabilir. Bu şahsın her konuda bilgisi vardır. O dönem polis kimliği kullanmaktaydı. Ayrıca galerici Yıldıray olarak, yine soy ismini bilmediğim, Samatya SSK Hastanesi’nin orada bir galerici dükkânı vardır. Ayrıca Azerbaycan’da da işyerleri bulunmaktadır. İbrahim Şahin, Ayhan Akça ve Veli Küçük bu şahsın Azerbaycan’daki işyerine çok sık gitmekteydiler.



Korkut Eken’den Antalya’da eğitim: Bu infaz işlerini gerçekleştiren özel harekât polisleri ile bir kısım asker kökenli şahıslar Antalya’da “Rehine kurtarma” adı altında 50 günlük özel bir eğitime tutuluyorlardı. Bu eğitimin koordinatörü Korkut Eken’di. Bu eğitimden Mehmet Ağar’ın haberi olduğunu da biliyorum.



Tarık Ümit’i Akça ve Bandırmalıoğlu aldı: İnfaz işleri gerçekleştirildiği sırada, bu işlemleri gerçekleştiren görevlilere farklı bir ilde görevliymiş gibi görev kağıtları düzenleniyordu. Mesela Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu, Tarık Ümit isimli MİT ve Emniyet’le çalışan şahsı aldıklarında Ayhan Akça Diyarbakır’da görevli gözüküyordu. (...) Bu ölümler Ağar ve İbrahim Şahin’in bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir.



Öldürülecektim, Yorulmaz kurtardı: Daha önce infaz edilmem için birkaç kez emir verildiğini biliyorum. Bir keresinde Aksaray’a götürüldüm. Beni götüren ekip Sami Gece, “Pala” lakaplı Ahmet Sakarya, Sait Yıldırım ve Tuncay isimli polis memurlarından oluşmaktaydı. Benim öldürülmemi arkadaşım Oğuz Yorulmaz engelledi.



91 cinayetten haberimiz var: Bu olaydan sonra Topal olayı sebebiyle gözaltına alındım. Orada bana iki tane şahıs, 91 tane cinayeti sayarak “hadi bunlar devlet adına ama Ömer Lütfi Topal’ı kendi adınıza öldürdünüz” diye söyledi. Bu sorgu sırasında bana Mecit Baskın, Faik Candan, Namık Erdoğan, Yusuf Ekinci ve Ankara dışındaki diğer cinayetleri de söylediler. “Bundan haberimiz var” dediler.



EGM’nin talimatıyla Ankara’ya...: Daha sonra bizi Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Ankara’ya iki arabayla götürülürken, oğlumun sünnetine gitmek için Boğaz Köprüsü’nde bir taksinin önüne geçtim. Taksiye binerek düğüne gittim. Sonra İstanbul Emniyeti’ne teslim oldum.



