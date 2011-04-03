-CARİTAS: BİN KİŞİNİN ÖLDÜ YA DA KAYIP ABİDJAN (A.A) - 03.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nın batısında bulunan ve Alassane Ouattara güçlerinin kontrolüne geçen Duekoue kentinde yaklaşık bin kişinin öldüğü ya da kaybolduğu bildirildi. Sivil toplum kuruluşu Caritas, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, "Duekoue'ye giden Caritas ekiplerinin Carrefour mahallesinde 27 Mart-29 Mart'taki çatışmalar sırasında bin kadar kişinin öldüğünü ya da kaybolduğunu rapor ettiğini" belirtti. Caritas, sorumlunun bilinmediğini, soruşturma yapılmasının gerekli olduğunu belirterek, sivillere yönelik saldırıları kınadığını, Fildişi Kıyısı'nda insani durumun hızla kötüleştiğini bildirdi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ouattara'ya bağlı güçlerin kasabayı ele geçirmesinden bir gün sonra patlak veren olaylarda 800'den fazla kişinin öldüğünü açıklamıştı. Öte yandan Fildişi Kıyısı'nda önceki akşam Abidjan kentinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının pazartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi.