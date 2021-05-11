Cari işlemler hesabı mart ayında 3,3 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı mart ayında 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar olarak hesaplandı.

TCMB verilerine göre bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 396 milyon dolar azalarak 2 milyar 959 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı açığı, 1 milyar 643 milyon dolardan 319 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, aynı dönemde 228 milyon dolar artarak 742 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon dolar azalarak 1 milyar 184 milyon dolara geriledi.

Sanayi üretiminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 1.7 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 0.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 7.3 arttı.

Yıllık bazda ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 14.8, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 17.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 11.9 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 12.3 ve bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 2.6 arttı.