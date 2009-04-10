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Ekonomi

Cari işlemler hesabı fazla verdi

Türkiye'nin, 2008 yılı Şubat ayında 3 milyar 871 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, 2009 yılının aynı döneminde 343 milyon dolar fazla verdi.

10 Nisan 2009 03:00

Türkiye'nin, 2008 yılı Şubat ayında 3 milyar 871 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, 2009 yılının aynı döneminde 343 milyon dolar fazla verdi.

Bu gelişmede, geçen yılın Şubat ayında 3 milyar 434 milyon açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı döneminde 780 milyon dolar fazla vermesi en büyük etken oldu.

Merkez Bankası, Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Şubat 2009;da hizmetler kalemindeki fazla, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık dört kat artarak 501 milyon dolar net gelir kaydetti. Öte yandan, söz konusu ayda gelir dengesi kalemindeki net giderler yüzde 52,6 oranında artarak 1 milyar 65 milyon dolara yükseldi ve cari transferlerden kaynaklanan girişler yüzde 17,5 oranında azalarak 127 milyon dolara düştü.

Bu gelişmeler sonucunda, 2008 yılının ilk iki aylık döneminde 8 milyar 33 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı döneminde 597 milyon dolar fazla verdi.

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