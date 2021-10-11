Cari dengede 23 yılın en yüksek net hata noksan verisinin nedeni varlık barışı mı?

Ağustos ayında cari denge 10 ayın ardından ilk kez fazla verirken verilerde yüksek gelen net hata noksan dikkat çekti.

Ağustos'ta kaynağı belirsiz para olarak da adlandırılan net hata noksanda 4,45 milyar dolarlık giriş izlendi.

Bloomberg HT’ye konuşan ekonomistler söz konusu girişin efektif girişiyle birlikte birçok kaynaktan olabileceğine dikkat çekti.

Bu kaynaklar arasında varlık barışı da telaffuz edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari denge Ağustos'ta 528 milyon dolar fazla verirken, net hata noksanda ise 4,45 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Böylelikle 1998 Eylül ayından bu yana net hata noksanda en yüksek giriş kaydedildi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, net hata noksanı artıran kalemlerin neler olduğunu bilmenin mümkün olmadığını, piyasaların hareketli olduğu dönemde net hata noksanda böyle gerçekleşmeler yaşanabileceğine dikkat çekti.

Bürümcekçi net hata noksanın yüksek gelmesinde TCMB tarafından dile getirilen sisteme efektif girişlerinin etkisinin olabileceğini söyledi.

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin de yurt dışından gelen efektif girişinin net hata noktasını artırmış olabileceğine işaret etti.

Virtus Glocal Kurucu Ortağı İnanç Sözer, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede net hata noksanda varlık barışının etkisinin olabileceğine dikkat çekti.

Son varlık barışı düzenlemesi Kasım 2020'de getirilmişti.

Varlık barışı başvurularında son tarih Haziran ayında gelen düzenlemeyle 2021 sonuna uzatılmıştı.

2008 yılından bugüne kadar 12 yılda 6 varlık barışı yapıldı.

Son düzenlemeyle Türkiye'de 7. tur varlık barışı uygulaması gerçekleştirilmiş oldu.