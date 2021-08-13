Cari denge haziranda 1,13 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; cari işlemler hesabı haziran ayında 1,13 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açık ise 29,7 milyar dolar oldu. Bu verilerle son 8 ayın en düşük cari işlemler açığı kaydedilmiş oldu.

Cari işlemler açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 947 milyon dolar azalarak 1 milyar 127 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.