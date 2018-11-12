Cari denge 1.8 milyar dolar fazla verdi

Cari denge, eylül 1.83 milyar dolar fazla verdi. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin Eylül'de 2 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıkladığı 'Ödemeler Dengesi Gelişmeleri' verilerine göre, 12 aylık cari işlemler açığı 46,06 milyar dolar oldu. Cari açık, ocak-eylül döneminde 29.92 milyar dolar açık verdi. Beklenti 28.6 milyar dolardı. Cari işlemler fazlası ağustosta 2,59 milyar dolardan 1,86 milyar dolara revize edildi.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan özet gelişmeler şöyle...

Cari işlemler hesabı

Bir önceki yılın Eylül ayında 4.441 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1.830 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 46.058 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Eylül ayında 588 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 5.075 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5.899 milyon ABD doları azalarak 825 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığı 127 milyon ABD doları azalarak 938 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 358 milyon ABD doları artarak 3.491 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 166 milyon ABD doları tutarında artarak 2.852 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 141 milyon ABD doları azalarak 855 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 113 milyon ABD doları azalarak 102 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Finans hesabı