"Çari, Dara ve Reşo'ya yapılan emeklilik töreni bütün hayvanseverler için bir simge olmalı"

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Mardin'de sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan, çalışma süresi 8 yılı aşan 3 eşek (Çari, Dara ve Reşo) için düzenlenen törenin "bütün hayvanseverler için bir simge olması" gerektiğini söyledi. Çekirge, "Hayvansever belediyelere buradan çağrıda bulunuyorum. Eğer doğal yaşam merkezleriniz varsa, lütfen Reşo, Dara ve Çari’ye bir özgürlük sunun" dedi.

Çekirge'nin "Emekliye ayrılan bu ‘eşekler’..." başlığıyla yayımlanan (16 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başlık yadırganabilir...

Ama aslında bu başlık, bir uygarlığın gizli başkentine aittir.

UNESCO Dünya Kültür Mirası’na aday şehir gösterilen 7 bin yıllık tarihiyle Mardin’e.

Önceki gün bir tören yapılıyor.

Sade bir tören.

Şehrin cefakâr temizlikçilerini törenle emekli ediyorlar.

Kurdeleler kesiliyor. Alkışlar... Şarkılar...

Çünkü onlar her sabah 06.00’da işe başlıyor.

Saat 11.00’e kadar Mardin’in o dar ve dik sokaklarında, şehrin çöplerini topluyorlardı.

Çari... Dara ve Reşo...

Tören onlaraydı.

Belki de dünya tarihine geçecek bir emeklilik töreniydi bu.

Cefakâr temizlikçilere tepsi içinde meyve ve sebze sunuldu.

Emekli maaşı olarak da...

Bir barınakta ölünceye kadar bakımı yapılarak yaşamak sunuldu.

Mardin’de sit alanlarının dik ve merdivenli sokaklarının yükünü kaldıran bu eşekleri böyle törenle emekliye ayıran...

Belediye ve bakanlık yetkililerine buradan en derin saygılarımı gönderiyorum.

Veeee...

Bu emeklilik töreninin...

Dünyadaki bütün hayvanseverler için bir simge olmasını diliyorum.

NOT: Hayvansever belediyelere buradan çağrıda bulunuyorum. Eğer doğal yaşam merkezleriniz varsa, lütfen Reşo, Dara ve Çari’ye bir özgürlük sunun.

(Mesela İzmir...)