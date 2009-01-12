Cari açıkta rekor düşüş

Küresel krizin etkisiyle ithalatın hızla azaldığı Kasım ayında cari işlemler açığı, 2007 yılının aynı ayına göre yüzde 83,3 azalarak 3 milyar 348 milyon dolardan 559 milyon dolara geriledi.



Kasım ayında cari açık yüzde 83.3 düşüşle 559 milyon dolara geriledi. Piyasadaki beklenti ise 1.3 milyar dolar seviyesindeydi. Türkiye 2007 Kasım'da 3.34 milyar dolar cari açık vermişti.



Öte yandan Ocak-Kasım döneminde ise cari açık geçen senenin aynı ayına oranla yüzde 17.6 artışla 38.86 milyar dolara çıktı.



Dış açık hızlı daraldı



Türkiye'nin cari açığındaki rekor düşüşün en önemli bölümü dış ticaretteki gerilemeden kaynaklandı. Buna göre kasım ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 63.3 düşerek 1.38 milyar dolara indi.



Ayrıca kasım ayında hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin yüzde 62.1 oranında artarak 948 milyar dolara yükselmesi ve gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net giderlerin yüzde 26.5 azalarak 255 milyon ABD dolarına inmesi, rekor cari açık düşüşünde etkili oldu.

