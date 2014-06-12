Cari açık yükselişe geçti

Türkiye’nin cari işlemler açığı nisan ayında 4.7 milyar dolar oldu. Cari açık mart ayında 3.1 milyar dolara, şubat ayında 3.2 milyar dolara gerilemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan nisan ayı cari işlemler açığı, bir önceki yılın nisan ayına göre 3 milyar 322 milyon dolar azalarak, 4 milyar 788 milyon dolara geriledi. Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı ise 57 milyar 790 milyon dolar oldu.

Cari açık nedir?



Bir ülkenin ekonomisinde üretimle harcama arasındaki olumsuz farka denir. İthal edilen mal ve hizmetin, ihraç edilen mal ve hizmetten fazla olması durumunda ortaya çıkar.

Turizm gelirleri arttı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın ilk dört ayına göre 8 milyar 283 milyon dolar azalarak 16 milyar 372 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 8 milyar 139 milyon dolar azalarak, 17 milyar 402 milyon dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 621 milyon dolar artarak 3 milyar 990 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve turizm

Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın dört aylık döneminde 3 milyar 447 milyon dolar net altın ithalatı gerçekleşmişken, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 340 milyon dolar net altın ihracatı oldu.

Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 239 milyon dolar tutarında artarak 5 milyar 845 milyon dolara, turizm giderleri de 171 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 667 milyon dolara ulaştı.