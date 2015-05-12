Cari açık yılın zirvesine çıktı

Mart ayı cari açık rakamı açıklandı. Mart'ta cari açık 4,96 milyar dolar oldu ve aylık bazda yılın zirvesine yükseldi.

Cari açık Mart ayında 2015'in en yüksek seviyesine çıktı.

Cari açık Mart'ta 4,96 milyar dolar ile aylık bazda yılın zirvesinde geldi.

Cari açık Ocak-Mart döneminde 10,91 milyar dolar oldu. Net hata noksan Mart ayında 91 milyon dolar oldu.

Merkez bankası verilerine göre, oniki aylık cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemindeki 43.92 milyar dolardan, 45.5 milyar dolara yükseldi.