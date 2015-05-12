T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Cari açık yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası verilerine göre, oniki aylık cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemindeki 43.92 milyar dolardan, 45.5 milyar dolara yükseldi

12 Mayıs 2015 13:06

Mart ayı cari açık rakamı açıklandı. Mart'ta cari açık 4,96 milyar dolar oldu ve aylık bazda yılın zirvesine yükseldi.

Cari açık Mart ayında 2015'in en yüksek seviyesine çıktı.

Cari açık Mart'ta 4,96 milyar dolar ile aylık bazda yılın zirvesinde geldi.

Cari açık Ocak-Mart döneminde 10,91 milyar dolar oldu.  Net hata noksan Mart ayında 91 milyon dolar oldu.

Merkez bankası verilerine göre, oniki aylık cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemindeki 43.92 milyar dolardan, 45.5 milyar dolara yükseldi.

ETİKETLER

cari açıkmerkez bankasızirve

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24