Cari açık, geçen yıla göre 932 milyon dolar düşerek 4,8 milyar dolar oldu

Ocak'ta cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 932 milyon dolar düşerek 4,8 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, Ocak ayına dair cari denge verilerini açıkladı. Buna göre cari açık Ocak'ta 4,88 milyar dolar oldu. Cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 932 milyon dolar azaldı. 12 aylık dönemde ise cari açık 64,8 milyar dolar oldu. Aralık ayında cari açık 8,3 milyar dolar ile 2013 yılının en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. 2013 yılında toplam cari açık ise 65 milyar dolar seviyesindeydi. Net hata noksan 2,2 milyar dolar fazla verdi. 2013'ün Ocak ayında bu miktar 9 milyon dolardı. Aralık 2013'te net hata noksan 1,6 milyar dolar, 2013 yılının tamamında ise 3,8 milyar dolar fazla vermişti.

Beklenti 5 milyar dolardı

CNBC-e anketine katılan 15 ekonomist Ocak’ta ortalama 5 milyar dolar cari açık bekliyordu. TCMB verilerine göre Ocak'ta yurtdışı yerleşiklerin yurt içinde yaptığı net doğrudan yatırımlar bir önceki yılın Ocak ayına göre 409 milyon dolar artarak 1,21 milyar dolara yükseldi.

Dış yerleşikler, 1,11 milyar dolar sattı

Ocak'ta yurtdışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 319 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 1,11 milyar dolar net satım gerçekleştirdi. Ocak'ta rezerv varlıklar 5,8 milyar dolar fazla verdi. Bir önceki yılın Ocak ayında bu seviye 3,7 milyar dolardı.