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Ekonomi

Cari açık yabancıya emlak satışıyla kapatılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar müjdeyi verdi. Yabancıya emlak satışının önündeki engelleri kaldıracak yasa hazırlandı.

18 Eylül 2011 03:00

T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar müjdeyi verdi. Yabancıya emlak satışının önündeki engelleri kaldıracak yasa hazırlandı. Mülk satışı başladığında ilk etapta yılda 5 milyar $ gelecek. Tıpkı Avrupalı ülkelere olduğu gibi paranın merkezinde oturan Rusya, Türki cumhuriyetleri ve Körfez ülkeleri vatandaşlarına da satış yapılabilecek.





Sabah gazetesinden Bülent Aytaç Yoldaş'ın haberine göre; Ekonominin en büyük problemi olarak gösterilen cari açığa çözüm yabancıya emlak satışıyla geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Kahramanmaraş'taki AKP 2023 Marka Şehirler Vizyonu kapsamındaki ortak akıl toplantısında müjdeyi vererek, mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesine bakmaksızın yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alabilmesinin önünü açacak yasa taslağını hazırladıklarını bildirdi. Bayraktar, "Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na getireceğiz" dedi.



Yabancı, daire alabilecek


Bayraktar, "Askeri, güvenlik, milli strateji bakımından eğer satmamız gereken araziler varsa, bunları satmayacağız. Ama kat irtifa kı, kat mülkiyeti bulunan, daire bazında, parsel bazında veya yatırım için ülkemize istihdam sağlayacak, burada kaliteyi, ihracatı artıracak yatırımlar için satışların önündeki engelleri kaldıracağız" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin her iline gelip daire, mülk, işyeri, ev, yazlık almak isteyenlerin önündeki engelleri kaldırıp, satışın önünü açacaklarını dile getirdi.



89 ülkeye satış yok


Cari açığa ilaç olacak yabancıya emlak satışı mütekabiliyet ilkesi nedeniyle yapılamıyor. Türkiye'da gayrimenkul satışının sınırlandığı 89 ülke bulunuyor. Yasa çıkarsa tıpkı Batılılar'a olduğu gibi paranın merkezinde oturan Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Körfez Ülkeleri vatandaşlarına da gayrimenkul satışı yapılabilecek.


Varlıbaş-Varyap Başkanı Süleyman Varlıbaş: En büyük sorunumuzdu


Mütekabiliyet gayrimenkul sektörünün en büyük sorunlarından birisiydi. Ustaların, işi bilenlerin işin başında olmasının olumlu sonuçlarını alıyoruz. Erdoğan Bayraktar'ın sektörün içinden geliyor olmasının önemi büyük.


GYODER Başkanı ve Yeşil GYO Genel Müdürü Işık Gökkaya: Türkiye'ye yıllık 5 milyar dolar girer


TC kimliği olmayan herkese gayrimenkul satışının önünün açılmasıyla doğrudan yatırımlar yüzde 100 artar. 2005-2008 arası gayrimenkul sektöründe doğrudan yatırım tutarı ortalama 3 milyar dolardı. 2009'da 1.8 milyar dolara geriledi. 2010'da 2.5 milyar dolar oldu. Yasa çıkarsa yılda 5 milyar dolar gelir.


Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu: Türkiye için bir dönüm noktası


Dünyanın her yerinde parasını cebine koyan gayrimenkul satın alıyor. Türkiye'nin de paraya ve dövize ihtiyacı var. Türkiye'nin büyümesine, cari açığının giderilmesine katkı sağlayacak bir numaralı finansman yabancılara gayrimenkul satışı. Bu karar bir dönüm noktası.


Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: Türkiye kazanacak


Bu büyük bir müjde. Geç kalınmış bir düzenleme. Açıkçası sorunun bu kadar yakın zamanda çözüleceğini beklemiyordum. Sayın Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Bu kararla birlikte Türkiye kazanacak, ülkeye para ve döviz girişi olacak. Gayrimenkul yatırımcısı ürettiği malı satarak, daha büyük yatırımlara yönelebilecek.


Sinpaş GYO İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik: Tarihe geçecek


Yabancıya gayrimenkul satışının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik bu kararı alacak olan hükümet de bu kararı alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'da Türkiye tarihine altın harflerle geçecektir. Karar Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye akışının önü açar. Bu da cari açığı kapatır.


 

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