Cari açık verileri açıklandı

Cari işlemler açığı temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken 12 aylık açık 54 milyar 560 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin cari işlemler dengesi verisini açıkladı.
TCMB’nin açıklaması şöyle:
- Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.960 milyon ABD doları azalarak 1.751 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 54.560 milyon ABD doları olmuştur.
- Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2.533 milyon ABD doları azalarak 4.799 milyon ABD dolarına, birincil gelir dengesi açığı 25 milyon ABD doları azalarak 592 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
- Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon ABD doları artarak 3.593 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 578 milyon ABD doları tutarında artarak 3.062 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
- Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 28 milyon ABD doları azalarak 524 milyon ABD doları olmuştur.
- Bir önceki yılın Temmuz ayında 318 milyon ABD doları net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 47 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.