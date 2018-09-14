Cari açık verileri açıklandı

Cari işlemler açığı temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken 12 aylık açık 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin cari işlemler dengesi verisini açıkladı.

TCMB’nin açıklaması şöyle: