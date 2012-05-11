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Ekonomi

Cari açık son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

Yıllıklandırılmış cari açık Mart ayında 71.8 milyar dolarla son 9 ayın en düşük seviyesine indi

11 Mayıs 2012 13:58

Cari açık Mart ayında 6.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte açık 16.18 milyar dolar oldu.
 
Türkiye'nin yumuşak karnı olarak gösterilen cari açık azalıyor.

Merkez Bankası verilerine göre, Mart'ta açık 5.4 milyar dolarlık azalarak 6.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. CNBC-e anketinde 5.6 milyar dolar olması bekleniyordu.

İlk çeyrekte cari açık yüzde 25.1 düşüşle 16.18 milyar dolar oldu.

Yıllık kümülatif cari açık ise Mart ayında Şubat ayındaki 75.24 milyar dolardan 71.8 milyar dolara geriledi. Mart ayında net hata noksan kalemi 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre 344 milyon dolar artarak 4.57 milyar dolara yükseldi.


Şimşek: Cari açık iyileşiyor


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Euro bölgesindeki kriz ile yüksek petrol fiyatlarına rağmen cari açığın iyileşmeye devam ettiğini ve Türkiye'nin yumuşak iniş sürecini başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Şimşek, Merkez Bankası tarafından açıklanan Mart ayı ödemeler dengesi rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "Euro bölgesindeki kriz ile yüksek petrol fiyatlarına rağmen cari açık iyileşmeye devam ediyor. Ekim 2011’de 78.6 milyar dolar olan 12 aylık cari açık, Mart ayında 71.8 milyar dolara gerilemiştir" dedi.

Enerji dışı cari açıktaki iyileşmenin daha da belirgin olduğunun altını çizen Şimşek, "Bu kalem, aynı dönemde 33.1 milyar dolardan 21.9 milyar dolara inmiştir. Aynı derecede önemli olan cari açığın finansmanında da olumlu gelişmeler yaşanmaktadır" dedi.

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