Cari açık temmuzda 683 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre cari açık temmuzda bir önceki yılın temmuz ayına göre 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolara geriledi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolara olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaleminin bir önceki yılın temmuz ayına göre 2 milyar 653 milyon dolara artarak 2 milyar 948 milyon dolar fazla vermesi etkili oldu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın temmuz ayında 1 milyar 924 milyon dolar fazla vermişken, 2021 temmuzda 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 118 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon dolar olarak kaydedilirken, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 93 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon dolar net alış yaptığı açıklandı.

Temmuzda resmi rezervlerde ise 6 milyar 700 milyon dolar artış kaydedildi.