Cari açık Ocak'ta 6'ya katlandı

T24 - Türkiye, bu yıl Ocak ayında 2 milyar 959 milyon dolar cari açık verdi.



Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan 2010 Ocak ayına ilişkin Ödemler Dengesi verilerine göre, 2009 yılının Ocak ayında 491 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 959 milyon dolar açık verdi. Cari işlemler açığının artmasında dış ticaret açığındaki artış etkili oldu.



CNBC-e anketinde cari dengenin Ocak'ta 2,4 milyar dolar açık verdiği öngörülmüştü.



Kaynağı belirsiz para girişini gösteren net hata noksan kalemi, 2009 yılının Ocak ayında 799 milyon dolar iken bu yılın aynı döneminde 1 milyar 997 milyon dolara ulaştı.



Ocak ayı için TÜİK tarafından yapılan tahmin sonuçlarına göre, turizm gelirlerinin geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 3,8 oranında azalarak 769 milyon dolara gerilediği, turizm giderlerinin ise yüzde 4,6 oranında artışla 295 milyon dolara yükseldiği gözlemlendi.



Bunun sonucunda, Ocak ayı net turizm gelirlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oranında azalarak 474 milyon dolarına düştüğü tahmin edildi.



2009 yılının ilk ayında toplam 107 milyon dolar fazla veren Hizmetler Dengesi kalemi, 2010 yılının ilk ayında yüzde 70,1 oranında artış kaydederek 182 milyon dolar fazla verdi.



Finans hesaplarında bir önceki yılın Ocak ayında 308 milyon dolar net sermaye çıkışı gerçekleşmişken, bu yılın Ocak ayında 962 milyon dolar tutarında net sermaye girişi oldu,



Doğrudan yatırımlar kalemi, bu yılın Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 72,6 azalarak 279 milyon dolar net giriş kaydetti



2009 yılının Ocak ayında 841 milyon dolar net sermaye çıkışı olan portföy yatırımlarında 2010 yılının ilk ayında 1 milyar 958 milyon dolar tutarı net giriş gerçekleşti.







