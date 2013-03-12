Cari açık Ocak'ta 5.6 milyar dolar

Cari işlemler açığı Ocak ayında beklentilerin hafif üzerinde 5.6 milyar dolar oldu.



Cari işlemler açığı yeni yılın ilk ayında yaklaşık 100 milyon dolar azalarak 5.63 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, 2012 için 48.87 milyar dolar olarak açıkladığı cari açık rakamını 46.94 milyar dolara revize etti. Turizm gelirlerindeki güncelleme nedeniyle cari açık rakamında düşüş meydana geldi.

Cari açık 2012'de bir önceki yıla göre 28 milyar 352 milyon dolar azalarak 48 milyar 867 milyon dolara gerilemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, turizm istatistikleri metodolojisinin güncellemesinin ardından revize edilen verilere göre turizm gelirlerinin 2012'de 5.91 milyar dolar artışla 29.35 milyar dolar olduğunu, revizyonun 2012 cari açığını 2.2 milyar dolar aşağı çekeceğini söylemişti.



Çağlayan: 26 ayın en düşüğü



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, cari açığın bu yıl Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 60.7 milyar dolarlık tahminin altında kalacağını söyledi.

Çağlayan verilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada "Yıllıklandırılmış cari açık son 26 ayın en düşük seviyesinde. Gelecek aylardan itibaren bir dengelenme başlayacaktır. Bu yıl da OVP'de yer alan 60.7 milyar dolar cari açık tahmininin altında kalacağız" dedi ve ekledi:

"Hizmet gelirlerimizde yapılan revizyonla daha iyi cari açık rakamları göreceğiz. 2012 ihracatımız 44.2 milyar dolara çıktı. Bu revizyon ile açık 46.9 milyar dolara düştü. GSYH'ye oran yüzde 6'nın altına inecek. Nisan başında göreceğiz."