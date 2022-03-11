4 yılın zirvesi: Cari açık ocak ayında 7,11 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocakta cari açık 5,33 milyar artışla 7,11 milyar dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari açık ise 20,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu 7,11 milyar dolarlık cari açık 4 yılın en yüksek cari işlemler açığı olarak kayıtlara geçti.

TCMB verilerine göre söz konusu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6,42 milyar dolar artarak 9,33 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı yıllık bazda 1,25 milyar dolar fazla verirken, ocakta 1,48 milyar dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler yıllık 975 milyon dolar artarak 1,63 milyar dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler yıllık 891 milyon dolar artışla 1,49 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklı net çıkışlar, yıllık 190 milyon dolar azaldı. Net çıkışlar böylece 360 milyon dolar olarak kaydedildi.

İkincil gelir dengesi kaleminde bir önceki yılın aynı ayında 26 milyon dolar net giriş kaydetmişken, Ocak 2022'de 50 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklı net girişler 516 milyon dolar

TCMB verilerine göre ocakta doğrudan yatırımdan kaynaklı net girişler 516 milyon dolar olarak gerçekleşirken, portföy yatırımlarından 766 milyon dolar net çıkış kaydedildi.

Alt kalemler incelendiğinde; yurt içi yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 352 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolar net satış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 104 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 500 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.



Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.651 milyon dolar net azalış kaydetti.



Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 79 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 117 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 196 milyon dolar net artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 496 milyon dolar ve 84 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 83 milyon dolar net kullanım yaptı.

Resmi rezervlerde bu ay 942 milyon dolar net azalış kaydedildi.