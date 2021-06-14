Cari açık nisanda 1,7 milyar dolar oldu

Cari işlemler dengesi, nisanda 1,71 milyar dolar açık verdi. Beklenti 2,2 milyar dolar açık geleceği yönündeydi. 4 aylık açık 9,.58 milyar olurken, yıllık cari açık 32,7 milyar dolara geriledi.

Nisan ayı cari denge gelişmesinde; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın nisan ayında 339 milyon dolar net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler nisan ayında 56 milyon dolar olurken, portföy yatırımları 1.53 milyar dolar net çıkış gösterdi.

Nisanda yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 123 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon dolar net alış yaptı.

Resmi rezervlerde 1.18 milyar dolar net azalış yaşandı.