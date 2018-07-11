Cari açık mayısta 5.9 milyar dolar

Cari işlemler açığı, mayısta 5 milyar 885 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 637 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla 516 milyon dolar artarak 5 milyar 885 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 milyon dolara çıktı.

Analistler cari açığın 5.45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Cari işlemler açığı, nisanda 5 milyar 426 milyon dolar, 12 aylık açık ise 57 milyar 73 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Öte yandan Dünya'nın aktardığına göre, kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışını gösteren net hata noksan kalemi mayısta 3.38 milyar dolar fazla verirken, 5 aylık 'gizemli para' girişi 7.11 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.