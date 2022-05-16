Cari açık martta 5,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre mart ayında cari işlemler dengesi 2,22 milyar dolar artarak 5,55 milyar dolar açık verdi. Böylece on iki aylık cari işlemler açığı 24.22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasada medyan beklentisi ise cari açığın martta 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

TCMB verilerine göre söz konusu gelişmelerde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3.35 milyar dolar artışla 6,34 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 314 milyon dolar açık verdi

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı yıllık bazda 314 milyon dolar açık verirken, bu ay 2,48 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler yıllık bazda 1,47 milyar dolar artışla 2,32 milyar dolara yükseldi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise yıllık bazda 708 milyon dolar artışla 1,45 milyar dolara yükseldi.

Birincil gelirden kaynaklı net çıkışlar 174 milyon dolar

TCMB verilerine göre birinci gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar yıllık bazda 174 milyon dolar artışla 1,39 milyar dolar oldu.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 174 milyon dolar artarak 1,39 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayında 27 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 144 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Finans hesabı

Martta doğrudan kaynaklanan net girişler 296 milyon dolar olarak gerçekleşirken, portföy yatırımları 3 milyar 51 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşikler martta 744 milyon dolar hisse senedi ve 201 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi satışı gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 758 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2,27 milyar dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde yabancı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 1,49 milyar dolar artarken, TL cinsinden 178 milyon dolar net azalışla toplam 1,31 milyar dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise bu ay 4,50 milyar dolar net azalış gözlendi.