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Ekonomi

Cari açık Kasım ayında 4,1 milyar dolar oldu

11 Ocak 2021 10:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ödemeler dengesi Kasım 2020'de 4 milyar 63 dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar oldu.

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