Türkiye'nin 6 aylık cari açığı 31 milyar dolar

Cari işlemler dengesi Haziran ayında 4.25 milyar dolar açık verdi ve cari açık yılın ilk yarısında 31.08 milyar dolar oldu.

Kümülatif yıllık cari açık ekonomideki yavaşlama ve dış ticaret dengesindeki dengelenme sürecine paralel Haziran'da bir yıllık bir aranın ardından ilk kez 63.5 milyar dolara geriledi ve bu yıl ilk kez Orta Vadeli Program'da yer alan 65 milyar dolarlık hedefin altına indi.

TCMB verilerine göre, cari açık Haziran ayında beklentilere yakın gelerek 4.247 milyar dolar olurken, Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine 13.685 milyar dolar azalarak 31.083 milyar dolara geriledi.

Mayıs ayında 66.93 milyar dolar olan 12 aylık kümülatif cari açık Haziran'da sert düşüşle 63.456 milyar dolara geriledi. Kümülatif açık Ocak'ta 76.9 milyar dolar, Şubat'ta 75.1 milyar dolar, Mart'ta ise 71.9 milyar dolar, Nisan'da 69 milyar dolar olmuştu.

'Yumuşak iniş başarıyla sürüyor'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verinin ardından Reuters'a yaptığı açıklamada yumuşak iniş süreci başarıyla devam ettiğini belirterek, "Haziran ayı cari açık kalemindeki düşüş daha da belirgin hale gelmiştir. Ekim 2011'de 78.5 milyar dolara ulaşan cari açık, Haziran ayında 63.5 milyar dolara geriledi. Böylece yılsonu için öngördüğümüz 65 milyar dolarlık cari açık hedefini şimdiden altına inmiş olduk" dedi.

Şimşek cari açığın finansmanındaki olumlu gelişmelerin devam ettiğini de vurguladı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın ilk beş aylık dönemine göre 1.42 milyar dolar artarak 8.21 milyar dolara yükseldi.