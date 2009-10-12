Cari açık geriledi

Türkiye'nin 2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde cari açığı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 81,2 oranında azalarak 34 milyar 935 milyon dolardan 6 milyar 574 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası, Türkiye'nin Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin geçen yılın Ağustos ayında 3 milyar 19 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın Ağustos ayında 127 milyon dolar fazla verdi.

Alt kalemler itibarıyla, ödemeler dengesindeki dış ticaret açığının geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 45,3 oranında düşerek 3 milyar 485 milyon dolara gerilemesi ''hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin yüzde 3,5 oranında artarak 3 milyar 989 milyon dolara yükselmesi, gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net giderlerin yüzde 18,5 azalarak 521 milyon dolara düşmesi ve cari transferlerden kaynaklanan net girişlerin yüzde 1,4 oranında artarak 144 milyon dolar olarak gerçekleşmesi'', geçen yılın Ağustos ayında açık veren cari işlemler hesabının bu yılın aynı ayında fazla vermesinde etkili oldu.

Sonuç olarak, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde cari açık, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 81,2 oranında azalarak 34 milyar 935 milyon dolardan 6 milyar 574 milyon dolara geriledi.