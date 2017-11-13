Cari açık Eylül'de 4.53 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Cari işlemler açığı Eylül ayında 4.53 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre cari açık Ocak-Eylül döneminde 31.11 milyar dolar

olarak gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler açığı ise 39.27 milyar dolar oldu.

TCMB açıklamasında, \"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret

açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.41 milyar dolar artarak 6.67 milyar dolara ve

birincil gelir dengesi açığının 171 milyon dolar artarak 1.07 milyar dolara yükselmesi etkili

olmuştur\" denildi.

Verilere göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir

önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon dolar artarak 2.69 milyar dolara yükseldi.