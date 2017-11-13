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Ekonomi

Cari açık Eylül'de 4.53 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Cari işlemler açığı Eylül ayında 4

13 Kasım 2017 14:27

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Cari işlemler açığı Eylül ayında 4.53 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 
Merkez Bankası verilerine göre cari açık Ocak-Eylül döneminde 31.11 milyar dolar 
olarak gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler açığı ise 39.27 milyar dolar oldu. 
TCMB açıklamasında, \"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret 
açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.41 milyar dolar artarak 6.67 milyar dolara ve 
birincil gelir dengesi açığının 171 milyon dolar artarak 1.07 milyar dolara yükselmesi etkili 
olmuştur\" denildi. 
Verilere göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon dolar artarak 2.69 milyar dolara yükseldi.

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