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Ekonomi

Cari açık endişe yaratıyor LONDRA (A.A)

19 Eylül 2011 17:11

-Cari açık endişe yaratıyor LONDRA (A.A) - 19.09.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiliz Financial Times (FT) gazetesine verdiği demeçte, "cari işlemler açığının yüksek olmasından endişe duyulduğunu ve bunun Türkiye'yi dış şoklara karşı savunmasız bıraktığını" söyledi. FT, Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 10,2 büyüdüğüne ve cari işlemler açığının ise gayri safi milli hasılanın yüzde 9'undan fazla olduğunu kaydetti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in FT'ye yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, Şimşek'in şu sözleri aktarıldı: "Evet bizim cari işlemler açığımız çok büyük ve bundan endişe duyuyoruz ve yüksek cari açığın bizi dış şoklara karşı savunmasız bıraktığını kabul ediyorum. Ama aynı zamanda Türkiye'deki diğer esaslar bunun üstesinden gelebilecek kadar güçlüdür." Sanayi üretimi ve otomobil satışları gibi ileriye yönelik rakamların, ekonominin önümüzdeki yıla sert bir başlangıç yapmasını önleyecek derecede hızla soğumaya başladığına dikkati çeken Şimşek, cari işlemler açığının önümüzdeki birkaç ay içinde zirveye çıkacağını ve daha sonra yıl sonuna doğru inmeye başlayacağını söylediği kaydedildi. "Nereye bakarsanız bakın, veriler büyüme hızı ve iç talep hızının yatışmaya başladığına işaret ediyor" diyen Şimşek, imalat sanayinin nabzını tutan Türkiye'nin satın alma müdürleri endeksinin 2009 yılından beri ilk kez ağustos ayında yüzde 50 çizgisinden aşağısına düştüğünü belirtti. Şimşek, yüksek cari işlemler açığının sadece canlı iç talepten kaynaklanmadığını, aynı zamanda ülke ticaretinin yaklaşık yarısını oluşturan AB'nin yavaşlaması, Kuzey Afrika ile Ortadoğu'daki siyasi ve ekonomik kargaşa ile yüksek enerji fiyatlarının da rol oynadığını vurguladı. Mehmet Şimşek'in cari açığın "yapısal bir sorun" olduğunu kabul ettiğini bildiren FT, Şimşek'in uzun vadede sürdürülebilir büyüme için Türkiye'nin eğitim, altyapı, araştırma ve geliştirme, kayıtdışı ekonomi gibi konuları geliştireceğini ifade ettiğini aktardı.

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