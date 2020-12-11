Cari açık ekimde beklentiyi aştı; 273 milyon dolar oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 273 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 33 milyar 795 milyon dolara yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi Ekim'de 100 milyon dolarlık açık verilmesi yönündeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Ödemeler dengesi Ekim'de 273 milyon dolar açık verdi. 12 aylık cari açık rakamı ise 33,8 milyar dolara yükseldi. Böylelikle yıllık cari açık rakamı Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bloomberg'in haberine göre; ekonomistlerin beklentisi Ekim'de ödemeler dengesinin 100 milyon dolar açık vermesi yönündeydi.

Eylül döneminde ödemeler dengesi 2,36 milyar dolar açık vermişti. Geçen yılın Ekim ayında ise cari dengede 2,74 milyar dolarlık fazla kaydedilmişti.

TCMB'nin değerlendirmesine göre dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon dolar artması ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2,9 milyar dolar azalması Ekim ayı ödemeler dengesinde etkili oldu.

Çekirdek cari denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise Ekim'de 2,9 milyar dolarlık fazla kaydedildi.

Türkiye'de ödemeler dengesi son olarak Kasım 2019'da aylık bazda fazla kaydetmişti. 2020'de pandemi etkisinin en yoğun şekilde hissedildiği Nisan ayında cari açık 5 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Ekim'de portföy yatırımları kaleminde net giriş yaşanırken resmi rezerv varlıkları da yükseldi. TCMB'nin verilerine göre Ekim'de portföy yatırımlarında 2,9 milyar dolarlık net giriş kaydedildi. Doğrudan yatırımlar tarafından kaynaklanan net girişler ise 27 milyon dolarda kaldı. Resmi rezervlerde 4,18 milyar dolar net artış gözlendi. Net hata noksan kalemi de 1,61 milyar dolar fazla verdi.