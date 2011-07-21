Cari açık beklentisi yükseldi

T24 - Merkez Bankasının temmuz ayı ikinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 68 milyar 62,3 milyon dolara yükseldi. Bu ayın ilk anketinde, beklenti 66 milyar 547 milyon dolar düzeyindeydi.



Merkez Bankası, Temmuz ayı ikinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,33 olarak belirlendi. Temmuz ayının birinci dönem anketinde oran yüzde 7,25 düzeyindeydi.



Ayın ilk anketinde yüzde 5,9 olan yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 6,1'e yükseldi.



Bu yılın ilk beklenti anketinde, sektörün yıl sonu cari açık beklentisi 46,9 milyar dolar düzeyindeydi. Beklenti, süreç içinde artış gösterdi, özellikle Mayıs ayında yükseliş trendinde kırılma gözlendi.

Mayıs ayı başında 56,9 milyar dolar olan cari açık beklentisi, sözkonusu ayın ikinci anketinde 61 milyar dolara, haziran ayı ilk anketinde 63,5 milyar dolara, ikinci ankette de 66,4 milyar dolara çıktı.





BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 6,1'E YÜKSELDİ



Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği beklenti anketinin temmuz ayı ikinci dönem sonuçları açıklandı.



Buna göre, Temmuz ayının ilk dönem anketinde yüzde 5,9 olarak belirlenen büyüme beklentisi 0,2 puan artışla yüzde 6,1 oldu. Gelecek yıl sonu büyüme beklentisi de yüzde 4,8'den yüzde 4,9'a yükseldi.





CARİ AYIN TÜFE BEKLENTİSİ, YÜZDE 0,05 OLDU



Cari ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 0,05 oldu. Temmuz ayının ilk anketinde beklenti, eksi yüzde 0,04 düzeyindeydi.



Gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,36'dan yüzde 0,35'e geriledi. Yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 7,25'ten yüzde 7,33'e çıktı. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,83'ten yüzde 6,92'ye, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,30'dan yüzde 6,31'e yükseldi.





DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ



Cari ay sonu dolar kuru beklentisindeki artış da dikkati çekti. Ayın ilk anketinde 1,6100 lira olan dolar kuru beklentisi, ikinci ankette 1,6500 liraya çıktı.



Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,6000 liradan 1,6400 liraya, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,6100 liradan 1,6300 liraya yükseldi.



Cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi değişmedi ve yüzde 6,25 düzeyinde kaldı. Gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 6,48'den yüzde 6,36'ya geriledi.



Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,82'den yüzde 6,84'ye yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,41, gelecek 24 ay için ise beklenti yüzde 7,54 oldu.



