-CARİ AÇIK BEKLENTİSİ ARTTI ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - Merkez Bankasının haziran ayı ikinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 66 milyar 395,8 milyon dolara yükseldi. Ayın ilk anketinde, beklenti 63,5 milyar dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, haziran ayı ikinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,61 olarak belirlendi. Haziran ayının ilk dönem anketinde oran yüzde 7,54 düzeyindeydi. İlk dönem anketinde yüzde 5,3 olan yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 5,5'e yükseldi.