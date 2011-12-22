-Cari açık beklentisi 75,3 milyar dolara yükseldi ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Merkez Bankasının Aralık ayı ikinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi 75 milyar 337,5 milyon dolara yükseldi. Aralık ayının birinci dönem anketinde yıl sonu cari açık beklentisi 75 milyar 128,8 milyon dolar düzeyindeydi. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,26'ya çıktı. Aralık ayının birinci dönem anketinde bu oran yüzde 10,25 düzeyindeydi. Aralık ayının birinci anketinde yüzde 7,1 olan yıl sonu yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi ise yüzde 7,5'a yükseldi. Aralık ayının birinci dönem anketinde 1,8200 lira olan cari yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,8600 liraya çıktı. Ankete göre, cari ayın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi 0,50 oldu ve değişmedi. Aralık ayının birinci dönem anket sonuçlarında cari ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,50 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,66 oldu. Aralık ayının birinci dönem anketinde beklenti yüzde 0,70 idi. Ankette iki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,65 oldu. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 7,15'den 7,10'a gerilerken, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 6,54'den 6,48'e geriledi. -Repo ihale faiz oranları- Cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 5,75'te kaldı; gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 5,75'te kaldı. Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,07'ten, 6,04'e gerilerken, gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,25'den yüzde 6,23'e, gelecek 24 ay sonrası için ise yüzde 6,49'dan 6,46'ya geriledi.