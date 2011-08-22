-Cari açık beklentisi 72 milyar dolara yükseldi ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Merkez Bankasının Ağustos ayı ikinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 71 milyar 990,1 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayının ilk anketinde, beklenti 70 milyar 772,1 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, Ağustos ayı ikinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,21'e çıktı. Ağustos ayının birinci dönem anketinde bu oran yüzde 7,19 düzeyindeydi. Ağustos ayının ilk anketinde yüzde 6,1 olan yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 6 oldu.