-CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 70,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Merkez Bankasının Ağustos ayı birinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 70 milyar 772,1 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayının ikinci anketinde, beklenti 68 milyar 62,3 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, Ağustos ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,19'a düştü. Temmuz ayının ikinci dönem anketinde oran yüzde 7,33 düzeyindeydi. Temmuz ayının ikinci anketinde yüzde 6,1 olan yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi değişmedi ve yüzde 6,1 olarak kaldı.