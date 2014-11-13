Cari açık beklentinin altında

Eylül ayında cari açık 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde ise cari açık 30.8 milyar dolar oldu. Ekonomistler cari açığı 2.6 milyar dolar olarak bekliyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan cari işlemler açığı, ocak-eylül döneminde geçen yılın dönemine göre 18 milyar 303 milyon dolar azalarak 30 milyar 860 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin cari işlemler açığı eylül ayında 2 milyar 224 milyon dolar, yıllıklandırılmış bazda ise 46 milyar 731 milyon dolar oldu.

Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 15 milyar 448 milyon dolar azalarak 45 milyar 174 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2 milyar 211 milyon dolar artarak 20 milyar 125 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 802 milyon dolar azalarak 6 milyar 630 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Seyahat gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 754 milyon dolar tutarında artarak 23 milyar 36 milyon dolara, seyahat giderleri de 241 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 646 milyon dolara ulaştı.

Beklenti 2.6 milyar dolar

Anadolu Ajansı Finans beklenti anketine göre, ekonomistlerin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması 2,6 milyar dolar olmuştu.

Ekonomistlerin 2014 yılsonu cari işlemler açığı beklentileri ortalaması 46,5 milyar dolar düzeyinde belirlenirken, eylül ayı cari açık beklentilerinin ortalamasına (2,6 milyar dolar) göre ağustos ayında 48,9 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 48,7 milyar dolara gerileyeceği hesaplanmıştı.

Ağustos ayında cari işlemler açığı 2,8 milyar dolar ve yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 48,9 milyar dolar düzeyinde olmuştu.

Dolar düşüşte, borsa yükseliyor

Cari açık verisinin ardından güne 2.25 TL’den başlayan dolar 2.24 TL’ye gerilerken, Borsa İstanbul ise yüzde 1’in üzerinde yükselişle 81 bin puanın üzerine çıktı.