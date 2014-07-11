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Ekonomi

Cari açık beklentinin altında

Mayıs ayında cari açığı 3.4 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık ise 52 milyar dolara geriledi

11 Temmuz 2014 14:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin Mayıs ayında cari işlemler açığı ekonomistlerin 3.8 milyar dolar beklentisinin altında kalarak 3 milyar 434 milyon dolar, yıllık bazda cari işlemler açığı ise 52 milyar 636 milyon dolar oldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alana habere göre, Mayıs ayı cari işlemler açığı, bir önceki yılın ilk beş ayına göre 12 milyar 429 milyon dolar azalarak, 19 milyar 839 milyon dolara geriledi.

Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 10 milyar 868 milyon dolar azalarak, 22 milyar 710 milyon dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 677 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

 

Altın ihracatı

 

Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın beş aylık döneminde 5 milyar 227 milyon dolar net altın ithalatı gerçekleşmişken, bu yılın aynı döneminde 719 milyon dolar net altın ihracatı yapıldı.

Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 342 milyon dolar tutarında artarak 8 milyar 579 milyon dolara, turizm giderleri de 242 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 121 milyon dolara ulaştı.

 

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