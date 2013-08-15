Cari açık beklentinin altında

Haziran ayı cari açığı 4,45 milyar dolar ile beklentilerin altında gelirken, Ocak-Haziran döneminde cari işlemler dengesi 35,9 milyar dolar açık verdi.

Açıklanan verilere göre Haziran ayında cari açık 4,45 milyar dolar oldu. CNBC-e anketinde açığın 5,14 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

12 aylık cari açık Haziran'da 53,64 milyar dolar oldu. Mayıs ayında bu miktar 53,15 milyar dolar seviyesindeydi.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık süreçte ise cari açık bir önceki yıla göre yüzde 19,6 artışla 35,92 milyar dolar oldu.

Haziran'da net hata noksan kalemi ise 2,33 milyar dolar açık verdi.