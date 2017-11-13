Cari açık beklentileri aştı; eylülde 2.9 milyar dolar artış yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Verilere göre, cari işlemler açığı, eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 934 milyon dolar artarak 4 milyar 527 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 267 milyon dolar oldu.

TCMB açıklamasında, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3,41 milyar dolar artarak 6,67 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 171 milyon dolar artarak 1,07 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

Verilere göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon dolar artarak 2,69 milyar dolara yükseldi.

Eylül ayında net hata noksanda ise 1,68 milyar dolarlık fazla kaydedildi. Cari açık geçen yılın eylül ayında 1,59 milyar dolar, 2016 yılı tamamında ise 32,64 milyar dolar olmuştu.