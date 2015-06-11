Cari açık beklentileri aştı

Nisan ayı cari açık rakamları geldi. Cari açık Nisan'da 3,41 milyar dolar dolu. Beklenti 3 milyar dolar olması yönündeydi.

Cari işlemler açığı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1.52 milyar dolar azalarak 3.41 milyar dolara geriledi. Banka ve aracı kurum analistleri ortalama 3.0 milyar dolar açık bekliyordu.

merkez bankası verilerine göre, Nisan sonu itibarıyla oniki aylık cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemindeki 45.78 milyar dolardan, 44.26 milyar dolara geriledi.

Nisan ayında beklentileri aşan cari işlemler açığı, Ocak ayında 2.0 ve Şubat ayında da 3.2 milyar dolar, Mart ayında 4.96 milyar dolar düzeyindeydi.