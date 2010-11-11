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Ekonomi

CARİ AÇIK ARTTI ANKARA (A.A)

11 Kasım 2010 12:29

-CARİ AÇIK ARTTI ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Türkiye'nin cari işlemler açığı, bu yıl Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 232,7 artış gösterdi.      Geçen yıl dokuz ayda 9 milyar 761 milyon dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde 32 milyar 479 milyon dolara ulaştı.      Merkez Bankasının açıkladığı Ödemeler Dengesi Bilançosu'na göre, bu yıl Eylül ayında cari açık 4 milyar 79 milyon dolar oldu. 2009 yılı Eylül ayında cari açık, 1 milyar 19 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Buna göre Eylül'de, cari açıkta yüzde 300,3'e ulaşan bir artış kaydedildi.

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