-CARİ AÇIK ARTTI ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Türkiye'nin cari işlemler açığı, bu yıl Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 232,7 artış gösterdi. Geçen yıl dokuz ayda 9 milyar 761 milyon dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde 32 milyar 479 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankasının açıkladığı Ödemeler Dengesi Bilançosu'na göre, bu yıl Eylül ayında cari açık 4 milyar 79 milyon dolar oldu. 2009 yılı Eylül ayında cari açık, 1 milyar 19 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Buna göre Eylül'de, cari açıkta yüzde 300,3'e ulaşan bir artış kaydedildi.