Cari açık artıyor

Yılın ilk 7 aylık döneminde cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 8 milyar 4 milyon dolar artarak 42 milyar 99 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler dengesi temmuzda 5.8 milyar dolar açık verdi. Piyasada cari açık beklentisi 5.3 milyar dolar seviyesindeydi. Yılın ilk 7 aylık döneminde cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 8 milyar 4 milyon dolar artarak 42 milyar 99 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde, cari işlemler açığında etkili olan dış ticaret açığı 7 milyar 642 milyon dolar artarak 48 milyar 604 milyon dolara çıktı. Yıllıklandırılmış cari açık Temmuz'da 55,7 milyar dolar oldu. Bu oran Haziran ayında 54 milyar dolardı.

Hata noksan kalemi rekor kırdı

Temmuz'da net hata noksan kalemi ise 4,8 milyar dolar fazla vererek rekor kırdı. Herhangi bir yere yazılamayan döviz hareketleri net hata noksan kaleminde yer alıyor. Kaynağı bilinmeyen döviz girişleri bu kalemi artı yapıyor.

Net hata noksan kaleminin fazla çıkmasında birden fazla etken rol oynamış olabilir:

* Kurların yükseldiği dönemde yastık altından döviz çıkıyor. Kur artışıyla vatandaşların nakde dönmeleri etkili olabilir. Sisteme girdiği anda görülmeyen işlem geliri olarak yazılıyor.

* İthalatla ilgili ödemeler firmaların yurtdışı bağlantısıyla yapılıyor. İthalat faturalarının şirketlerin dışarıdaki ortaklıkları tarafından ödenmesi etkili olabilir.

* Turizm gelileri tahminen yazılıyor. Burada bir tahmin hatası olabilir.

* Bavul ticareti etkili olmuş olabilir. Bavul ticareti rakamı da Merkez Bankası'nın tahmini. Buradaki hata olasılığı güçlü.