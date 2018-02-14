Cari açık Aralık'ta 7.7 milyar dolar, 2017'de 47.1 milyar dolar

İstanbul, 14 Şubat (DHA) – Cari işlemler açığı Aralık ayında, önceki yılın aynı ayına göre 4.36 milyar dolar düşüşle 7.7 milyar dolara inerek, 7.5 milyar dolar olan beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2017\'de yıllık cari işlemler açığı, 2016 yılındaki 32.6 milyar dolardan, yüzde 44.5 artışla 47.1 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.16 milyar dolar artarak 7.4 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 231 milyon dolar artarak 1.18 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 80 milyon dolar artışla 780 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 208 milyon dolar artarak 1.09 milyar dolara çıktı.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 milyon doları artarak 240 milyon dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar 1.08 milyar dolar azaldı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.08 milyar dolar azalarak 490 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 344 milyon dolar net giriş oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 142 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 266 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurtiçi bankaların yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak 305 milyon dolar net borçlanma gerçekleşmişken, Genel Hükümet 534 milyon dolarlık yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 1.99 milyar dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.76 milyar dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 606 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.56 milyar dolar ve 647 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ise 605 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. Resmi rezervlerde bu ayda 8.63 milyar dolar net çıkış gözlendi.