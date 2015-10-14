Cari açık ağustosta beklentileri karşılamadı

Cari açık Ağustos’ta 163 milyon dolar oldu. Ocak-Ağustos arasında ise açık, 25,67 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka ve aracı kurum ekonomistleri 50 milyon dolar fazla bekliyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos ayında cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 2.06 milyar dolar azalarak 163 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, 12 aylık cari işlemler açığı 43.05 milyar dolar oldu.

Banka ve aracı kurum ekonomistleri 50 milyon dolar fazla bekliyordu. Böylece, oniki aylık cari işlemler açığı 43.05 milyar dolar oldu.

Ağustos'ta net hata noksan 1,430 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesindeki 2 milyar doları aşan azalma, dış ticaret açığının, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.6 milyar dolar birden düşmesi etkili oldu. Turizm gelirlerindeki düşüşe bağlı olarak, hizmetlerden kaynaklanan net gelirler ise 583 milyon dolar azalarak 3.95 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'deki portföy yatırımlarında Ağustos ayında 1.48 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 347 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 393 milyon dolar net satım yaptı. Ayrıca, yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar 307 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yapılan bir ankette, cari işlemler dengesinin Ağustos ayında 50 milyon dolar ile 2009 yılının Ekim ayından beri ilk kez fazla vermesi beklenirken, 2015 sonunda cari açığın 36.4 milyar dolara gerilemesi bekleniyordu.

Geçen yıl ne kadardı?

Cari açık, geçen yıl Ağustos ayında 2.22 milyar dolar; 2014 yılı sonunda 46.53 milyar dolar oldu.