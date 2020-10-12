Cari açık Ağustos'ta gemi azıya aldı: 4.6 milyar dolar

Ağustosta cari açık ağustosta 4.6 milyar dolar oldu. 2019 yılı Ağustos ayında 3.3 milyar dolar cari fazla verilmişti. 12 aylık cari açık 23.2 milyar dolara ulaştı.

Cari açıktaki yükselişte dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.9 milyar dolar artarak 5.3 milyar dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4.6 milyar dolar azalarak 1.1 milyar dolara gerilemesi etkili oldu.

Yabancılar kaçıyor

Ağustosta portföy yatırımlarında 1.9 milyar dolarlık net çıkış kaydedildi. Yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1 milyar dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 502 milyon dolarlık net satış yaptı.

Resmi rezervlerde bu ayda 7.6 milyar dolar net azalış yaşandı.